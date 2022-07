Becken kauft in Düsseldorf zweites Objekt für Solid Office Fund I

Becken Invest erwirbt das zweite Objekt für den Immobilien-Spezialfonds „Solid Office Fund I“. Das vollständig vermietete Bürogebäude L4 in der Lippestraße im Düsseldorfer Medienhafen wurde 2002 errichtet und verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 7.400 m².

„Wir setzen auf solide und ertragsstarke Büroimmobilien, die langfristig im Bestand unserer Investoren bleiben können, weil wir diese auf den Klimapfad bringen und halten werden“, sagt Prof. Dr. Michael Becken, Geschäftsführer der Becken Invest GmbH. „Außerdem sind wir davon überzeugt, dass das Büro auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird, auch wenn sich Arbeitsgewohnheiten und Flächenanforderungen ändern“, so Becken.



Die erworbene Immobilie in der Lippestraße 4 erfüllt bereits essenzielle Nachhaltigkeitsanforderung. Die Büroflächen lassen sich bei Mieterwechseln flexibel aufteilen und an die Anforderungen moderner Büroarbeitsplätze anpassen.



„Ausschlaggebend für unsere Kaufentscheidung war, dass das Bürogebäude im von uns eigens für den Fonds entwickelten ESG-Ankaufs-Check die Kriterien für nachhaltige Investments nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung erfüllt“, erläutert Michael Amann, Geschäftsführer der Becken Invest GmbH. „Am wichtigsten war dabei, dass das Gebäude die Grenzwerte für CO2-Emissionen und Energieverbrauch des EU-Dekarbonisierungspfades unterschreitet und langfristig auf dem Klimapfad bleibt“, ergänzt Amann.



Das Gebäude im Düsseldorfer Medienhafen ist nach dem Bürogebäude „Bei den Mühren 1“ in der Hamburger Innenstadt [wir berichteten] das zweite Objekt, das Becken in den Artikel-8- Immobilienfonds „Solid Office Fund I“ für institutionelle Investoren und Family Offices einbringt. Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltige Core-Büroimmobilien in Spitzenlagen der sieben deutschen Metropolen und ihren Wachstumsregionen. Becken Invest ist Teil der inhabergeführten Becken Immobiliengruppe aus Hamburg und betreut vorwiegend externe Mandate institutioneller Investoren.



Der Artikel-8-Büro-Fonds wurde im Jahr 2020 aufgelegt [wir berichteten] und setzt auf nachhaltige und ESG-konforme Büroimmobilien mit einer soliden Ausschüttung. Trotz Corona-Pandemie und dem kriegsbedingten Markteinbruch konnten in den vergangenen Monaten weitere Investoren angebunden werden.



Die auf Gewerbeimmobilien in der Düsseldorfer Metropolregion spezialisierte Immobilienberatungsgesellschaft Anteon war bei dieser Transaktion vermittelnd tätig.