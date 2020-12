Becken kauft für Bestandsimmofonds erste Büroimmobilie

Bei den Mühren 1

Becken hat das Bürogebäude „Bei den Mühren 1“ als Startobjekt für seinen offenen Spezial-AIF „Solid Office Fund I“ (SOF I) erworben. Die Immobilie befindet sich in exponierter Innenstadtlage in der Hamburger Speicherstadt und verfügt über rund 2.900 m² Mietfläche. Das Gebäude ist voll vermietet und kann sowohl als Single- als auch als Multi-Tenant-Objekt genutzt werden.

„Für unseren SOF I möchten wir wertstabile und nachhaltige Objekte erwerben. Entscheidend für die Wertstabilität einer Büroimmobilie ist nach wie vor deren Lage. Solche Objekte zeigen sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in robuster Verfassung. Das stadtbildprägende Büroobjekt stellt mit seiner hohen Visibilität in der Hamburger Speicherstadt ein ideales Startobjekt für unseren Bestandsimmobilienfonds dar“, so Prof. Dr. Michael Becken, Geschäftsführer der Becken Invest GmbH.



Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Asset Management GmbH, ergänzt: „Neben unserem bestehenden Schwerpunkt auf Value add-Objekte, nehmen wir künftig vermehrt solide Core-Immobilien entsprechend der Anlagekriterien unseres neuen Bestandsfonds in den Fokus.“



Der „Solid Office Fund I“ investiert in Core-Büroimmobilien in Spitzenlagen der deutschen Metropolen und deren Wachstumsregionen. Die Bürobestandsimmobilien haben eine Größe von bis zu 5.000 m² Mietfläche. Das avisierte Fondszielvolumen liegt bei rund 250 Millionen Euro, wovon bis zu 50 Prozent auf das Eigenkapital entfällt. Als Service-KVG agiert die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.