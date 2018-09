Becken kauft Bürokomplex Alsterpark von Publity

Deelbögenkamp 4

Die Becken Gruppe hat im Rahmen der Core Plus-Strategie einen Multi-Tenant-Komplex in Hamburg Nord erworben. Verkäufer ist die Publity AG, die das Büroensemble Deelbögenkamp 4 im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrags mit einem institutionellen Investor im November 2015 voll vermietet erworben [wir berichteten] und anschließend als Asset Manager die Objektentwicklung begleitet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die 32.000 m² große Büroimmobilie, die aus fünf, über Brücken miteinander verbundenen Baukörpern besteht, befindet sich auf einem ca. 17.000 m² großen Grundstück. Als Bürofläche stehen rund 29.000 m² zur Verfügung sowie weitere 3.000 m² für Lagerflächen und als Kantine. Ankermieter sind das Kommunikationsunternehmen Freenet AG sowie die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG). Im letzten Juli konnte außerdem mit der Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH ein weiterer namhafter Mieter gewonnen werden, was die Leerstandsquote zumindest auf 35 Prozent drückte. Der neue Mieter wird im November auf 4.500 m² ins Gebäude ziehen. Die WALT liegt laut des neuen Eigentümers noch bei rund vier Jahren. "Mit den derzeit verfügbaren Flächenreserven von rund 10.000 m² können wir die starke Nachfrage nach großen Flächen am Hamburger Büromarkt kurzfristig auf einem moderaten Preisniveau bedienen“, freut sich Olaf Drossert, Geschäftsführer der Becken Asset Management GmbH, der den Off-Market-Deal begleitet hat.



Laut des Projektentwicklers bieten die Flächen kurz- und mittelfristig deutliches Potenzial um vielfältige Flächenkonzepte umzusetzen und es seien Maßnahmen geplant, um die Liegenschaft aufzuwerten und am Markt neu zu positionieren. Das Büroensemble liegt zwischen Flughafen und Innenstadt und verfügt darüber hinaus über eine gute ÖPNV-Anbindung durch die nahegelegene U-Bahnstation Lattenkamp. Insgesamt stehen außerdem 556 Tiefgaragenstellplätzen sowie 112 Außenstellplätze zur Verfügung.