Becken kauft Bestandsimmobilie in Berlin-Lichtenberg

Becken setzt sein Engagement am Berliner Immobilienmarkt mit dem Ankauf des Bestandsobjekt RingCenters III fort. Das Objekt ist vollständig an Galeria Karstadt Kaufhof vermietet. Die viergeschossige Immobilie in der Frankfurter Allee 113-117 umfasst rund 13.500 m² Fläche. Verkäufer ist ein Fond von Credit Suisse Asset Management.

.

„Das RingCenter III erfüllt mit seiner hervorragenden ÖPNV-Anbindung und dem urbanen Standort an der Bezirksgrenze Friedrichshain / Lichtenberg optimale Lagebedingungen. Mit diesem Ankauf vergrößert Becken sein Engagement am Berliner Immobilienmarkt auf derzeit drei Standorte", so Roland Köppe, Prokurist und Leiter Akquisition in Berlin bei Becken.



Der Lasten-Nutzen-Wechsel ist zum 1. April 2023 erfolgt. Im Verkaufsprozess war CBRE vermittelnd tätig. Als juristische Berater agierten auf der Käuferseite Oberthür & Partner Rechtsanwälte mbB und Walch Rittberg Nagel Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB sowie verkäuferseitig Ashurst LLP.