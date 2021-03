Becken kauft Baugrundstück in Bockenheim

Das Immobilienunternehmen bestätigt mit dem Ankauf sein uneingeschränktes Vertrauen in die Immobilienmärkte der deutschen A-Städte. „Die Projektentwicklung fügt sich ausgezeichnet in unsere Investmentstrategie und wir freuen uns, in Frankfurt am Main wieder mit einem Wohnungsneubau aktiv sein zu dürfen“, kommentiert Geschäftsführer Dominik Tenhumberg.

.

Auf dem im Dezember 2020 erworbenen 1.500 m² großen Grundstück im zentral gelegenen Frankfurter Stadtteil Bockenheim wird die Becken Development GmbH zunächst die Bestandsbebauung abtragen und im Anschluss zwei Wohngebäude errichten. Dabei soll der Blockrand mit einem mehrgeschossigen Wohnhaus geschlossen und im rückwärtigen Teil des Grundstückes ein zweites, niedrigeres Hofwohnhaus errichtet werden, das baulich an die Nachbarbebauung anschließt und frei steht zur vorderen Blockrandbebauung. Durch die Platzierung der beiden Baukörper werden die Wohnflächen der geplanten rund 30 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen optimal belichtet, wobei der Innenhof Freiräume mit urbanen Gartencharakter bietet. Becken befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung und plant, im Frühsommer 2021 den Bauantrag einzureichen. Demnach wird für Anfang des Jahres 2022 der Baustart erwartet. Weitere Ankäufe sind bereits in Planung.



„Wir können unser Ziel, im Jahr 2021 weitere Liegenschaften mit verschiedenen Risikoprofilen in deutschen A-Städten zu akquirieren, mit dem jüngsten Ankauf erneut unter Beweis stellen“, sagt Tenhumberg mit Blick auf die Investitionsplanung des laufenden Jahres.



Der Immobilienkauf in Bockenheim wurde vermittelt durch Jones Lang LaSalle SE. Die juristische Beratung der Käuferseite erfolgte durch Wiegel Ihde Ekrutt + Partner mbB.