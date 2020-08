Becken startet Sylter Projekt „Wilhelm“

Das Immobilienunternehmen Becken hat für seine im März 2019 erworbene Projektentwicklung Wilhelm in Westerland (Sylt) die Drogeriemarktkette Rossmann als künftigen Mieter der 720 m² umfassenden Gewerbefläche gewonnen. Damit kann es losgehen, denn der Bauausschuss hat bereits im vergangenen Sommer grünes Licht für das neue Projekt nach historischem Vorbild grünes Licht gegeben. Das bestehende historische Wohn- und Geschäftshaus in der Wilhelmstraße 2 wird bis zum Oktober 2021 aufwändig saniert und erhält einen Erweiterungsbau. Neben den Gewerbeflächen im Erdgeschoss werden 23 Wohnungen auf insgesamt 992 m² im gesamten Ensemble zur Verfügung gestellt.

