Becken feiert Grundsteinlegung für Mühlenquartier „Meine Königsreihe“

Meine Königsreihe

Becken hat gestern gemeinsam mit Arne Klein, Leiter des Dezernats für Wirtschaft, Bauen und Umwelt in Hamburg-Wandsbek, und Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG und Vertreter des künftigen Eigentümers, feierlich den Grundstein für das Mühlenquartier „Meine Königsreihe“ gelegt. Bis zum ersten Quartal 2019 realisiert Becken für die MEAG 119 Mietwohnungen, zwei Gewerbeeinheiten sowie 84 Tiefgaragenstellplätze. Der Vermögensverwalter von Munich Re und Ergo hatte die Immobilie bereits Ende 2016 erworben [„Mühlenquartier“, die Zweite: MEAG kauft „Meine Königsreihe“ von Becken].

Das Quartier bietet insgesamt rund 9.300 m² Wohnfläche für die hochwertig ausgestatteten Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in sehr guter Lage mit direkter Nähe zu Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten. Arne Klein kommentiert: „Das Neubauprojekt im ehemaligen Brauhausviertel vervollständigt das Mühlenquartier. Wir begrüßen den Bau weiterer Mietwohnungen und freuen uns, dass somit ein modernes familienfreundliches Quartier entsteht.“



„Als Spezialist in der Entwicklung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien haben wir ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Facetten der Nachhaltigkeit gelegt. In Wandsbek realisieren wir daher ein Objekt mit einem sehr guten Standard, welches sowohl für den Eigentümer wie auch für die künftigen Bewohner langfristig attraktiv sein wird“, betont Dieter Becken, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH.



„Erstklassige Objekte in besten Lagen zählen seit Jahrzehnten zu unserem Immobilienbestand. Die ‚Königsreihe‘ ist ein Standort, wie wir ihn mögen: Die Lage ist für Wohnungen nachhaltig gut und hat eine hohe Qualität. Das Zentrum ist schnell erreichbar. Die Mieter werden sich wohlfühlen – und das über Generationen. Mit unserem zusätzlichen Mietangebot helfen wir dem angespannten Hamburger Wohnungsmarkt“, so Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG.



Für ein ökologisch nachhaltiges Quartier wird unter anderem eine mineralische Dämmung verwendet und die Heizung wird über Fernwärme betrieben. Zudem sind zwölf Ladestationen für Elektroautos in der Tiefgarage vorgesehen. Ein attraktiv gestalteter Innenhof mit Spielflächen ergänzt das Projekt. Darüber hinaus werden rund 330 m² Gewerbefläche an der Ecke Königsreihe / Wandsbeker Königsstraße realisiert.