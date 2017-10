Becken feiert Grundsteinlegung für den „Romanpark“ in München

Das erste Münchner Wohnbauprojekt der Becken Development GmbH dürfte dem Hamburger Projektentwickler große Freude bereiten: Gut im Zeitplan und bereits mit einer Vorverkaufsquote von rund 70 Prozent legten die Hanseaten am Donnerstag gemeinsam mit Walter Zöller, Stadtrat der Landeshauptstadt München, feierlich den Grundstein für das Neubauprojekt „Romanpark“.

.

Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH, betont: „Waren wir bisher vor allem indirekt als Investoren an verschiedenen Projekten in München beteiligt, so freue ich mich, dass wir hier mit dem Romanpark nun noch deutlich sichtbarer als Projektentwickler in Erscheinung treten.“ Dass es sich für Münchener Verhältnisse um einen besonders begehrten Standort handelt, zeigt auch das rege Interesse am Projekt: „Der Verkaufsstart erfolgte im März dieses Jahres. Bis zum heutigen Tag sind bereits über 70 Prozent der Wohnungen verkauft“, sagt Stefan Spilker, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH.



Auf einem knapp 5.000 m² großen Grundstück im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg realisiert Becken bis zum Frühjahr 2019 insgesamt 34 hochwertige Eigentumswohnungen sowie 36 PKW- und 72 Fahrradstellplätze. Insgesamt umfasst das Projekt vier Baukörper: ein viergeschossiges Gebäude entlang der Romanstraße und drei elegante Stadtvillen in parkartiger Umgebung. Auf insgesamt 3.000 m² bieten die Ein- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen jeweils zwischen 32 und 175 m² Wohnfläche. Großzügige Gärten und Balkone greifen den Parkcharakter des Grundstücks auf. Die zehn Gartenwohnungen verfügen zudem über Sondernutzungsflächen innerhalb des Parks. Die Projektfinanzierung hat die BayernLB übernommen.





Foto v.l.n.r.: Den Grundstein legten Stefan Spilker, Geschäftsführer Becken Holding GmbH; Sabine Mösch, Niederlassungsleiterin München, Becken Development GmbH; Walter Zöller, Stadtrat der Landeshauptstadt München; Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter Becken Holding GmbH sowie Vertreter des Bauunternehmens Hohlneicher.



Wann Becken in München mit seinem zweiten Wohnbauprojekt an den Start geht, bleibt indes weiterhin das Geheimnis des Unternehmens. Die im November 2016 angekündigten weiteren Grundstücksakquisitionen im Stadtgebiet der bayerischen Metropole scheinen die Hanseaten bis dato nicht realisiert zu haben. Auf Rückfrage zu den sich damals bereits „in Prüfung befindlichen Akquisition“ für weitere Vorhaben [Becken startet in München], hieß es jetzt nur, dass sich das Unternehmen auf ein „strukturiertes Wachstum“ im Raum München fokussiere.