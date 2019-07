Becken feiert im Charlie-Mills-Quartier

Becken legte gestern den Grundstein für das Wohnprojekt „Charlie-Mills-Quartier“. Bei der Zeremonie mit dabei waren die am Projekt beteiligten Partner, der Bezirksamtsleiter von Wandsbek, Thomas Ritzenhoff, sowie die Bayerische Ärzteversorgung, die das Wohnprojekt im Juni 2019 von Becken erworben hatte [wir berichteten].

