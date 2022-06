Becken feiert Auftakt für neuen Technologie Campus Linc

Becken hat am 1. Juni auf das Baufeld des künftigen Technologie Campus „Linc“ im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach geladen. Nach dem Motto Break-and-Create bot die Veranstaltung des Projektentwicklers reichlich Information und Unterhaltung, unter anderem mit Graffiti-Live-Painting, Foodtrucks und DJ-Musik.

.