Becken plant erstes Büroprojekt in München

Im Zuge eines konsequenten Ausbaus seines Projektentwicklungsgeschäfts in der bayerischen Landeshauptstadt hat Becken im bereits Mai 2019 ein rund 5.200 m² großes Grundstück für eine Büroprojektentwicklung im Stadtteil Obersendling erworben. Die als Multi-Tenant geplante Büroprojektenwicklung verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 20.000 m² sowie eine Tiefgarage mit zwei Untergeschossen. Verkäufer ist ein Berliner Projektentwickler.

.

„Mit dem Erwerb unseres ersten Gewerbegrundstücks in München setzen wir die Expansionsstrategie von Becken mit Engagements in den deutschen Top-Fünf-Städten konsequent fort. Mit der Projektentwicklung in der Steinerstraße erweitern wir unser Development-Portfolio um ein attraktives Büro-Projekt in einem aufstrebenden Teilmarkt von München“, so Dominik Tenhumberg, Geschäftsführer der Becken Development GmbH.



Das Grundstück in der Steinerstraße 11/Ecke Tölzer Straße 5 liegt ca. 500 Meter vom S-Bahnhof Mittersendling entfernt und kann in nur 12 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof erreicht werden. Die Baufertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Die Transaktion wurde auf Verkäuferseite von JLL Office Investment München begleitet. Als Rechtsberater agierten Wiegel Ihde Ekrutt + Partner sowie Beiten Burkhardt.



Laut CBRE sind aufgrund der geringen Büroflächenverfügbarkeit Projektentwicklungen in München stark nachgefragt. Bereits 55 Prozent der Fertigstellungspipeline seien bis 2021 bereits vorvermietet.