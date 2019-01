Becken ernennt Hauke Rahner zum Geschäftsführer Finanzen

Hauke Rahner, CFO der Becken Holding GmbH

Die Becken Holding GmbH schafft erstmals die Position eines Geschäftsführers für Finanzen und benennt Hauke Rahner (39 Jahre) zum CFO. Zeitgleich gründet der deutschlandweit tätige Projektentwickler den neuen Geschäftsbereich Becken Estates GmbH und ernennt Olaf Drossert (40 Jahre) als deren Geschäftsführer. Drossert war seit Jui 2017 zusammen mit Jnes Hogekamp Geschäftsführer der Becken Asset Management GmbH [wir berichteten]. An der Seite von Hogekamp übernimmt nun Prof. Dr. Michael Becken, Geschäftsführer der Becken Invest GmbH, zusätzlich die Geschäftsführung der Becken Asset Management GmbH. Die Becken Estates widmet sich insbesondere den Bereichen Bürovermietung und Vertrieb von Wohnungen. Erstmals können die Vertriebs- und Akquisitionsleistungen auch von Kunden außerhalb der Unternehmensgruppe in Anspruch genommen werden.

.

„Als Familienunternehmen mit über 40 Jahren Unternehmensgeschichte sichert Becken den weiteren Unternehmenserfolg durch den Ausbau der Geschäftsführung und die Professionalisierung seiner Unternehmensbereiche“, sagt Stefan Spilker, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH. „Mit Hauke Rahner als CFO begrüßen wir einen ausgesprochenen Experten im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Die Positionierung des neuen Geschäftsbereiches, der Becken Estates GmbH, wird durch Olaf Drossert als Geschäftsführer vorangetrieben“, so Spilker weiter. Dieser ist seit 2012 für die Becken-Gruppe tätig.



Hauke Rahner verfügt über eine 17-jährige Expertise in der Akquisition, Analyse und Strukturierung der gehobenen gewerblichen Immobilienfinanzierung. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Landesbank Kiel absolvierte Rahner das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit dem Abschluss als Diplom-Kaufmann sowie das Studium zum Immobilienökonom an der International Real Estate Business School (IREBS) der Universität Regensburg. Anschließend übernahm Rahner verschiedene Funktionen im Risikomanagement und Vertrieb des Immobilienkundenbereiches der HSH Nordbank AG. 2015 wechselte er zur Commerzbank AG und fungierte dort als stellvertretender Standortleiter des Hamburger Kompetenzzentrums Immobilienfirmenkunden. Seit 2017 verantwortet Rahner den Bereich Finanzierung und war bisher als Prokurist für die Unternehmensgruppe tätig.



„Der neu gegründete Geschäftsbereich Becken Estates bildet die Bereiche ‚Vermietung Büro‘ und ‚Vertrieb Wohnen‘ ab. Darüber hinaus wird in der Becken Estates der Bereich Innovationsmanagement geführt, der die Einflussfaktoren und Trends am Büro- und Wohnimmobilienmarkt analysiert, um auf den Endnutzer zugeschnittene, innovative und nachhaltige Immobilien zu entwickeln“, erläutert Olaf Drossert. Im Bürovermietungsbereich werden Vermietungsleistungen für die Becken Development, die Becken Asset Management sowie den privaten Bestand der Familie Becken erbracht. Diese Leistungen können auch von Dritten in Anspruch genommen werden. Der Wohnbereich beinhaltet – je nach Bedarf und Projektierungen in der Unternehmensgruppe – den Verkauf und die Vermietung von Eigentumswohnungen.