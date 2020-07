Becken erhält Hochbaugenehmigung für Wohnensemble „Hoch der Isar“

Becken hat die Baugenehmigung für den Hochbau seines Münchener Wohnimmobilienprojektes „Hoch der Isar“ erhalten und wird Mitte August mit den Hochbauarbeiten beginnen. Auf dem rund 9.000 m² großen Baufeld an der Münchener Hochstraße 75 im Stadtbezirk Au-Haidhausen realisiert Becken bis zum Jahreswechsel 2022/23 ein Ensemble aus 13 Wohngebäuden mit insgesamt 185 hochwertigen Eigentumswohnungen, von 30 m² bis 330 m² Größe. Bis Anfang August werden die Tiefbauarbeiten planmäßig abgeschlossen.

