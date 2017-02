Becken erweitert Areal für Büroneubau in Kudamm-Nähe

Das Immobilienunternehmen Becken hat ergänzend zu einem im Jahr 2015 erworbenen Areal das Nachbargrundstück in der Knesebeckstraße 63 im Berliner Bezirk Charlottenburg gekauft, um hier einen Büroneubau mit rund 10.000 m² Bruttogeschossfläche zu realisieren. Zu den damals erworbenen 800 m² Grundstücksfläche kommen jetzt weitere 1.200 m² hinzu. Auf dem jetzt erworbenen Areal befindet sich ein weiteres Gebäude des bereits 2015 angekauften Hotels mit einer Mietfläche Fläche von zusätzlichen 1.700 m². Die Mietfläche der beiden Gebäudeteile liegt bei insgesamt rund 3.460 m².

.

„Nachdem wir im Jahr 2014 unsere Niederlassung in Berlin eröffnet haben, folgt nun die zweite Projektentwicklung in der Hauptstadt. Dafür hatten wir zunächst im Herbst 2015 ein erstes Grundstück erworben und freuen uns, das geplante Projekt nun erweitert realisieren zu können“, erklärte Dr. Michael Becken, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH. Nach einem Baustart im kommenden Jahr soll die Fertigstellung des Büroneubaus im Frühjahr 2020 erfolgen. Derzeit befindet sich auf der insgesamt 2.000 m² großen Fläche noch das Hotel, das bereits seit 1971 in Betrieb ist und die beiden Gebäude auf den Grundstücken betreibt. Der Ankauf des ersten Grundstücks in der Knesebeckstraße 63 erfolgte Ende 2015 von Privatinvestoren [Becken investiert nahe Kurfürstendamm].



Der Erwerb des Nachbarareals in der Knesebeckstraße erfolgte jetzt über ein strukturiertes Bieterverfahren, das von der Auxenia RE GmbH und der Vandenberg Immoconsult GmbH betreut und durchgeführt wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.