Becken baut neuen Accenture-Sitz in Walldorf

Becken baut für die Accenture Dienstleistungen GmbH einen "richtungsweisenden, innovativen und nachhaltigen neuen Unternehmensstandort in Walldorf, einer Stadt im Süden des Rhein-Neckar-Kreises in Baden-Württemberg.

.

Die Allianz zwischen Investor und Mieter stellt für beide Partner ein Pilotprojekt dar. Der geplante Büroneubau soll als Prototyp neue Maßstäbe in der Entwicklung klimaschonender und innovativer Büroarbeitswelten setzen. Weitere Corporate-Neubauten sollen folgen. Der Kooperation vorangegangen ist der Kauf des Baugrundstückes durch den Projektentwickler Becken und der Abschluss eines langfristigen Mietvertrages mit der Accenture Dienstleistungen GmbH.



„Maßgeschneiderte Projektentwicklungen mit dem Fokus auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden in Zukunft eine noch größere Nachfrage erfahren. Unternehmen, insbesondere jene aus dem B2C-Sektor, haben verstanden, dass Konsumenten und Geschäftspartner mittlerweile sehr genau hinschauen, wer einen Beitrag zum Klimaschutz leistet“, sagt Olaf Drossert, Geschäftsführer der Becken Estate GmbH. Beide Parteien investieren nach Unternehmensangaben erhebliche Kapazitäten und Kapital, um zukunftsweisende, nachhaltige Technologien zu entwickeln.



Vertreter beider Unternehmen werden in den kommenden Monaten durch eine Reihe von gemeinsamen Workshops verschiedene Aspekte der geplanten Projektentwicklung untersuchen und bei entsprechender Eignung in Walldorf realisieren. Zur Diskussion stehen unter anderem alternative Baumaterialien wie Holz, eine autarke Energieversorgung, zum Beispiel gespeist aus einem Wasserstoffkraftwerk, einer Photovoltaikanlage oder Erdwärme bzw. Erdkälte, sowie ein innovatives Betreiberkonzept mit smarten Tools zur nachhaltigen und energiereduzierten Bewirtschaftung.



„Wir werden mit unserem Mieter ein innovatives Büroarbeitsplatzkonzept planen und umsetzen. Gepaart mit klimaschonenden und smarten Technologien, sichern solche Immobilien die langfristige Zufriedenheit des Gebäudenutzers“, erläutert Joachim Schmidt-Mertens, Geschäftsführer der Becken Development. Laut Karl Rathgeb, Mitglied der Geschäftsführung der Accenture Dienstleistungen GmbH, verfolgt das Unternehmen ebenfalls ein langfristiges Ziel: „Wir wollen bis zum Jahre 2025 nur noch in CO2-neutralen Objekten arbeiten. Dort wo geeignete Gebäude fehlen, lassen wir passende Standorte für uns errichten.“



Accenture will in Walldorf die Vor-Ort-Präsenz für Kunden, Auftraggeber und den Joint Venture-Partner SAP deutlich stärken. Seiner Belegschaft möchte das Unternehmen darüber hinaus innovative und kreativitätsfördernde Arbeitswelten im Sinne einer New Office World bieten, um letztlich auch für Kunden noch bessere Lösungen anbieten zu können. Dazu Rathgeb: „Uns ist es wichtig, als innovativer und attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Unsere Gebäude sind unsere Visitenkarte.“



Nach Fertigstellung des Prototypen wird Accenture in Walldorf 3.800 m² modernste Büromietfläche und 33 Pkw-Stellplätze nutzen. Gebaut wird auf einem rund 1.500 m² großen Grundstück in der Dietmar-Hopp-Allee 19. Auch für Becken ist der Baugrund mit einem Statement verbunden. Dazu sagt Jörn Stobbe, Sprecher der Geschäftsführung der Becken Holding GmbH: „Becken signalisiert mit der Walldorfer Projektentwicklung, dass wir als deutschlandweit tätiger Immobilieninvestor bereit sind, in Kooperation mit Unternehmen auch in atypischen Märkten und Marktsegmenten gemeinsam Marktchancen zu nutzen und zukunftsweisende wie nachhaltige Unternehmensstandorte zu entwickeln.“