Becken entwickelt Connexion Office an der Kunstmeile Hamburg

Becken hat im November 2019 von der Stadt Hamburg eines der letzten freien City-Grundstücke in der Elbmetropole erworben. Es handelt sich rund 3.500 m² großes Baugrundstück im Bezirk Mitte, etwa fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Im Umfeld der „Kunstmeile Hamburg“ wird der Projektentwickler bis zum Jahr 2022 das Bürogebäude „Connexion Office“ errichten. Der zehngeschossige Neubau am Klostertor bietet etwa 1.700 m² Nutzfläche pro Geschoss. Nach dem Ankauf des Grundstückes wurden bereits 50 Prozent der projektierten Gesamtmietfläche für mehr als zehn Jahre an die Firma Lichtblick vorvermietet. Das Hamburger Energieversorgungsunternehmen, das nach eigenen Angaben zu 100 Prozent Ökostrom anbietet, wird im Jahr 2022 im Connexion Office seinen neuen Hauptsitz beziehen. Der Baubeginn am Klostertor ist zum Jahreswechsel 2019/2020 geplant.

