Becken baut auch in Offenbach für Axa

Nachdem der Hamburger Projektentwickler Becken das „Geheimnis“ um den Auftraggeber des 75-Millionen-Euro-Projekts im Abraham-Lincoln-Park 5 in Wiesbaden gelüftet hat [wir berichteten], geben sich die Hanseaten auch gleich richtig auskunftsfreudig bezüglich ihres Vorhabens in Offenbach: Becken entwickelt für Axa nicht nur die 17.000 m² Bruttogeschossfläche in der hessischen Landeshauptstadt, sondern zudem 11.000 m² im Offenbacher Kaiserlei, die ebenfalls als Unternehmens-Headquarter für die Versicherung konzipiert werden. Zeitgleich wird an einer 2.750 m² großen Immobilie in spe gearbeitet, die wahlweise als Bürokomplex oder Hotel in Betrieb genommen werden soll. Becken will in beiden Städten noch im laufenden Jahr die Bauarbeiter an den Start schicken.

Der Kauf des 8.200 m² großen Grundstücks an der Berliner Straße in Offenbach-Kaiserlei wurde ohne Makler absolviert. Da in Offenbach – wie schon in Wiesbaden – die Wirtschaftsförderung von der Ansiedelung des Versicherungskonzerns sehr angetan ist, kalkuliert Dr. Michael Becken, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH, mit einem zügigen Durchlauf beim behördlichen Procedere und einer entsprechenden „schnellen“ Baugenehmigung. Der Projektentwickler geht davon aus, noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen zu können. Die fünf Etagen plus das Staffelgeschoss werden unisono von Axa genutzt werden.



Ob sich das Kaiserlei-Objekt bis ins letzte Detail an der optischen Gestaltung der Abraham-Lincoln-Immobilie orientiert, wurde noch nicht verlautbart – beide Baukörper werden auf jeden Fall als hochmoderne Office-Gebäude angelegt und in „H“-Form konzipiert. Und für beide wird die Zertifizierung mit dem DGNB-Label in Gold fest ins Auge gefasst.