Beautybears mietet 460 m² im Theresienhof in München

Die Beautybears GmbH, ein Tochterunternehmen der Havea Group, hat im Theresienhof in München einen Mietvertrag über moderne Büroflächen unterzeichnet. Das Unternehmen wird ab Frühjahr 2026 ca. 460 m² Bürofläche beziehen. Stock Real Estate hat die Anmietung beratend begleitet.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten des Theresienhofs war die Kombination aus zentraler CBD-Lage, hochwertiger Gebäudesubstanz und repräsentativer Architektur sowie die nachhaltige und zukunftsfähige Ausrichtung des Objekts. Der Theresienhof bietet flexible, moderne Flächenstrukturen in einem urbanen Umfeld und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Nutzer an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.



„Für uns als Unternehmen war die Entscheidung für den Theresienhof maßgeblich durch mehrere Aspekte geprägt: Die moderne Architektur und hochwertige Gebäudequalität spiegeln den Premium-Anspruch unserer Marken wider und bieten zugleich eine repräsentative Umgebung für unsere Teams und Partner. Die zentrale Lage mitten in München überzeugt durch sehr gute ÖPNV-Anbindung und ein attraktives Umfeld mit vielfältigen Lunch-Optionen; insbesondere für jüngere Teammitglieder ist die Nähe zur Universität ein klarer Pluspunkt. Zudem bietet uns der Theresienhof die infrastrukturelle und räumliche Flexibilität, um unser Wachstum in Deutschland strategisch weiter voranzutreiben“, so Anina Kistner, Geschäftsführerin bei der Beautybears GmbH.



Cihan Kilinc, Director Investment Management bei Invesco Real Estate, ergänzt: „Wir freuen uns, Beautybears GmbH als neuen Premium-Mieter im Theresienhof willkommen zu heißen. Mit dieser Ergänzung unseres hochwertigen Mieterportfolios unterstreichen wir den Anspruch des Objekts, Unternehmen ein repräsentatives und zukunftsfähiges Umfeld zu bieten. Gleichzeitig bestätigt die Anmietung die anhaltend starke Nachfrage nach erstklassigen Büroflächen in exklusiven Innenstadtlagen, die Qualität, Nachhaltigkeit und Flexibilität vereinen.“



Der Theresienhof liegt in der Theresienstraße 1-5 in zentraler Lage der bayerischen Landeshauptstadt. Invesco hatte das Bürogebäude in 2015 für den Bestand eines Spezialfonds erworben [wir berichteten].