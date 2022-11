BeatShare und EcoLibro entwickeln Mobilitätskonzept für MedienHafen

Das nachhaltige Leuchtturmprojekt The Cradle hat einen neuen Meilenstein zu verzeichnen: Als exklusiver Partner und Betreiber für das Mobilitätsangebot und den Mobilitätshub konnte Interboden BeatShare – eine Marke von Regio.Mobil Deutschland – und EcoLibro gewinnen. Das Konzept soll über das Gebäude hinaus angeboten werden.

.