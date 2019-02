Die Beate Protze Immobilien GmbH hat zwei Anmietungen in Dresden begleitet. Im Januar wurde für Flächen in der Altmarkt-Galerie ein Mietvertrag mit der Werbeagentur Ressourcenmangel GmbH unterzeichnet, zudem tütete das Maklerhaus vor wenigen Tagen einen Mietvertrag mit der Proservia GmbH & Co. KG

[…]