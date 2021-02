Beate Protze vermietet über 3.800 m² in der Region Dresden

Das Maklerhaus Beate Protze Immobilien vermietete in den vergangenen Wochen über 3.800 m² in Dresden und Radebeul. Beide Flächen werden noch in diesem Jahr bezogen.

Ab August 2021 bezieht ein Großmieter das vierte und fünfte Obergeschoss des Bürokomplexes an der Fabrikstraße 13. Ein Dienstleistungsunternehmen aus Kronberg mietet für mindesten zehn Jahre rund 3.100 m² des insgesamt 11.500 m² großen Gebäudes.



Im nördlichen Randgebiet von Dresden vermittelte das Maklerhaus eine Fläche im Radebeuler Büro- und Geschäftsgebäude Meißner Straße 37. Ab April 2021 bezieht die Rosen Technology and Research Center GmbH 777 m² für mindestens drei Jahre. Das denkmalgeschützte 2.500 m² große Laboratoriumsgebäude der ehemaligen Heyden Chemie- und Pharmafabrik, das im Besitz der Dr. Thiele Vermögenstreuhand GmbH & Co. Dritte Dresden KG ist, wird bis Ende März 2021 aufwendig saniert. Den Neumieter erwarten nach Abschluss der Arbeiten moderne Büroflächen mit Archivflächen und historischen Wandmöbeln, die zeitgenössisch aufgearbeitet wurden.