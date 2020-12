Beate Protze Immobilien vermittelt 4.700 m² Bürofläche in Dresden

Die Beate Protze Immobilien GmbH hat im Dezember rund 4.700 m² Bürofläche in Dresden vermittelt.

.

Zwei neue Mieter im Stadtteil Friedrichstadt

Mitte Dezember konnte das Maklerhaus rund 2.260 m² Bürofläche an zwei Neumieter vermitteln. Der Bürokomplex Löbtauer Straße 44-48/ Cottaer Straße 2-4 liegt am Innenstadtrand im Stadtteil Friedrichstadt nur wenige Kilometer vom historischen Zentrum entfernt. Durch die günstige Lage profitieren die Neumieter von der gut ausgebauten Infrastruktur der Innenstadt.



Rund 920 m² davon befinden sich im fünften Obergeschoss des Büro- und Geschäftshaus. Die IT-Agentur Interface Projects GmbH bezieht diese ab April 2022 für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahre. Weitere 1.340 m² werden ab dem 1. November 2021 ebenfalls neu bezogen. Ein Unternehmen aus der Ingenieursbranche übernimmt die Büros im ersten Obergeschoss des Geschäftshauses. Die Mietdauer läuft hier bis mindestens Ende Oktober 2026.



Ferchau GmbH zieht in die Innenstadt

Die Ferchau GmbH hat eine moderne Bürofläche von ca. 800 m² in der Fußgängerzone angemietet. Das Unternehmen steht für erstklassige Engineering- und IT-Dienstleistungen und entwickelt seit über 50 Jahren zukunftsweisende Lösungen für alle technischen Branchen. Mit 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen verlagerte Ferchau ihren Standort von Dresden-Mickten in die Innenstadt. Die unmittelbare Nähe zum Dresdner Hauptbahnhof bietet zukünftig perfekte Anbindung und ideale Versorgung in werbewirksamer Lage. Der Mietvertrag im Objekt am Wiener Platz 6 beginnt ab Januar 2021 und wurde für fünf Jahre abgeschlossen.



Staffbase mietet 1.700 m² im Kulturdenkmal

Ebenfallls für Zentrumsnähe entschied sich die Staffbase GmbH, die bereits im Dezember 2020 neue Flächen im Wohn- und Geschäftshaus an der Seestraße 10 bezogen hat. Das international agierende Unternehmen aus der Kommunikationsbranche bezieht die erste und zweite Etage des sanierten Altbaus. Insgesamt stehen dem Neumieter rund 1.700 m² Bürofläche zur Verfügung. Das Maklerhaus vermittelte auch hier einen Mietvertrag mit fünfjähriger Laufzeit plus Optionen.



Der historische Gebäudekomplex aus Wohn- und Geschäftseinheiten gehört zu Dresdens Kulturdenkmälern und schaut auf eine bewegte Geschichte zurück. In der Nummer 10 des prachtvollen Altbaus befand sich in den 50er Jahre das bekannte Café und Varieté „Café Prag“. Später löste eine Markthalle das Café ab. 2012 und 2013 wurde das Gebäude unter Erhaltung der denkmalgeschützten Elemente umfangreich saniert und an der Westseite des Gebäudes zur benachbarten Altmarkt-Galerie hin um einen Anbau erweitert. Heute wird der repräsentative Gebäudekomplex für Gastronomie- und Gewerbezwecke genutzt.