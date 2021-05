BEA entwickelt Digitalisierungsstrategie für Berlinovo

Die Berliner Energieagentur (BEA) hat für die Berlinovo Immobilien Gesellschaft (Berlinovo) eine Strategie zur Digitalisierung ihrer Heizstationen entwickelt. Ziel der Digitalisierung ist, eine Optimierung der Wärmeversorgung und damit einhergehende Energieeinsparungen zu realisieren.

.

Mit Hilfe von digitalen Anwendungen möchte die Berlinovo erreichen, die Verbräuche und Anlagen in ihren einzelnen Gebäuden besser zu überblicken. Dafür sollen die technischen Komponenten der Heizstationen und die Messinfrastruktur zunächst strukturiert erfasst werden. Die Strategie umfasst daneben unter anderem die Definition von Anforderungen an ein zukünftiges Messkonzept für einzelne Liegenschaften sowie an eine zentrale Überwachungs- und Analyseplattform, die das Anzeigen und Auswerten von Messdaten in Echtzeit ermöglichen soll. Hierdurch sollen neben den Hauptmedienströmen, wie Strom, Wärme und Wasser, auch Rückschlüsse auf Energieverbrauchs- und Emissionskennwerte erfasst werden.



„Die Berlinovo ist fest entschlossen, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Deshalb sind für uns Energieeffizienz sowie Ressourcenverbrauch sehr wichtig. Die BEA unterstützt uns dabei, unsere langfristigen Ziele für mehr Energieeffizienz auch in der Wärmeversorgung umzusetzen. Dies wird langfristig auch unseren Mieterinnen und Mietern zugutekommen“, sagte Pascal Clemens, Abteilungsleiter Bewirtschaftung/Dienstleistungen von der Berlinovo.



„Die Digitalisierungsstrategie hilft dabei, einen kontinuierlichen Überblick über den Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen zu gewinnen. Dies ist die Grundlage um Energieeinsparpotenziale in den Gebäuden zu finden. Viele Effizienzsteigerungen lassen sich bereits mit geringem Aufwand erzielen, haben aber eine große Wirkung mit Blick auf den Ressourcenverbrauch und den CO2-Ausstoß. Mit unserer Strategie können diese ‚low hanging fruits‘ besser identifiziert werden“, sagte Alexander Küster-Inderfurth, Projektleiter bei der BEA.



Die BEA wurde in diesem Zusammenhang damit beauftragt, mögliche Dienstleister zu finden, deren Leistungsportfolio möglichst das gesamte Anforderungsprofil der erarbeiteten Strategie abdeckt. „Das Ergebnis dieser Marktrecherche fällt positiv aus.“, sagte Küster-Inderfurth. „Darauf aufbauend werden wir in einem nächsten Schritt einen Dienstleister beauftragen, ein erstes Pilotprojekt zum Aufbau einer digitalen Überwachungs- und Analyseplattform zu starten“, ergänzt Pascal Clemens.