Bcube Projektlogistik mietet 16.500 m² nahe Dresden

Die Bcube Projektlogistik GmbH sicherte sich 16.500 m² Logistikfläche in einem Neubau in Ottendorf-Okrilla bei Dresden. Das Unternehmen wird auf der Fläche in der Schutterwälder Straße 22-24 unter anderem Gefahrgüter wie Batteriezellen lagern, um damit die Automobilbranche zu beliefern. Eigentümerin der Immobilie ist die Firma Logicor, die das Bauvorhaben auch entwickelt hat. Das Industrial Services-Team des Dresdner Büros von BNP Paribas Real Estate hat den Mieter bei der Flächensuche beraten.

