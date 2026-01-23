BCPRE verkauft Infinion-Campus in Warstein

BC Partners Real Estate verkauft einen vollständig an Infineon Technologies vermieteten Labor- und F&E-Standort in Warstein an einen US-Investor. Die Transaktion im hohen zweistelligen Millionenbereich markiert den zweiten Exit aus dem Fonds BCPERE I und erfolgte früher als ursprünglich geplant. Im Dezember hatte der Asset Manager schon den Exit bei einer von Novartis genutzten Immobilie in Barcelona vollzogen [we reported].

Der Verkauf umfasst ein bestehendes Gebäude, das im zweiten Quartal 2026 übergeht, sowie einen derzeit im Bau befindlichen Neubau mit geplanter Fertigstellung im dritten Quartal 2026. Beide Objekte sind über indexierte Triple-Net-Mietverträge mit 25 Jahren Laufzeit an Infineon gebunden, die mit Abschluss des Neubaus wirksam werden.



Entwickelt und gemanagt wurde das Projekt gemeinsam mit Garbe Institutional Capital und Garbe Immobilien-Projekte [wir berichteten]. Während BCPRE das Eigenkapital und die operative Steuerung einbrachte, verantwortete Garbe unter anderem Akquisition, Vertragsstrukturierung sowie das Asset- und Development-Management.



Seit dem Erwerb im November 2023 [wir berichteten] haben BCPRE und Garbe für das Bestandsgebäude eine BREEAM-Excellent-Zertifizierung erreicht. Der Neubau strebt die gleiche Zertifizierung an, wobei sämtliche Voraussetzungen hierfür bereits erfüllt sind. Das Gebäude wird in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise errichtet, mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgestattet und ist auf einen CO₂-neutralen Betrieb ausgelegt – im Einklang mit der ESG-Strategie von Infineon. Mit der Fertigstellung verdoppelt sich die Gesamtfläche des Campus auf rund 21.000 m² und unterstützt die weitere Expansion des Technologiekonzerns am strategisch wichtigen Standort Warstein.



„Dank des aktuellen Marktumfelds konnten wir ein Produkt schaffen, das aufgrund seines stabilen Cashflows auf großes Interesse bei renditeorientierten Investoren gestoßen ist – und unseren Investoren einen früheren als ursprünglich erwarteten Exit ermöglicht hat“, kommentiert Laurian Douin, Partner bei BC Partners Real Estate. Es ist bereits der zweite Exit aus dem Fonds BC Partners European Real Estate I: Im Dezember war eine von Novartis genutzte Immobilie in Barcelona veräußert worden [we reported].



BCPRE und Garbe wurden bei der Transaktion von Freshfields, EY, JLL und BNP Paribas Real Estate beraten.