BCPRE und Garbe kaufen Grund für Infineon-Holzhybrid-Neubau

BC Partners Real Estate und Garbe Institutional Capital haben heute den Erwerb eines von der Infineon Technologies AG angemieteten Forschungs- und Entwicklungsgebäudes sowie eines benachbarten, dem Hightech-Unternehmen gehörenden Grundstücks bekannt gegeben. Verkäufer des Bestandsgebäudes ist W.P. Carey. Die Amerikaner hatten das Forschungsgebäude in 2014 für den CPA:18 - Global erworben [wir berichteten].

