Neuer Mieter in der Calwer Straße 31 in Stuttgart. Die BCM Solutions GmbH hat auf Vermittlung der Angermann Real Estate Advisory AG ca. 330 m² in dem fünfgeschossigen Büro- und Geschäftshaus eines Privateigentümers angemietet. Der Einzug der aufstrebenden IT-Beratungsgesellschaft soll im Mai erfolgen.

