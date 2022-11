Die Immobilen-Experten-AG hat im Office Lab Campus eine Fläche von rund 2.500 m² an die BBW Hochschule vermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren und umfasst circa 10 % des insgesamt fast 26.000 m² Mietfläche großen Neubaus am Eingang zum Wissenschafts- und Technologiepark in Berlin-Adlershof.

Fotos: JLL



