bbw Hochschule feiert Einzug ins Office Lab Campus

Die bbw Hochschule hat am 19. Juni 2023 offiziell den Einzug in die neuen Räumlichkeiten im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof gefeiert. Unter den Gästen waren Bezirksbürgermeister Oliver Igel und Bezirksstadtrat Marco Brauchmann.

.

Auf einer Fläche von 2.500 m² hat die Hochschule nunmehr ihren Lehrbetrieb mit aktuell rund 1.200 Studierenden im Office Lab Campus (OLC) aufgenommen. Der OLC liegt direkt am S-Bahnhof Adlershof in der Wagner-Régeny-Straße 21 und ist ein Gemeinschaftsprojekt des Berliner Projektentwicklers Immobilien-Experten-ag. und des hessischen Bauunternehmens Adolf Lupp GmbH + Co KG.



"Wir sind begeistert vom Standort und unseren neuen Räumlichkeiten,“ sagt Ursula Schwill, Kanzlerin der bbw Hochschule. „Neben den modern ausgestatteten Seminarräumen, mit Klimadecken und Smart Boards, finden unsere Studierenden auch Ruhearbeitsplätze und Meeting-Areas vor. Zudem sehen wir im Umfeld von Deutschlands größtem Wissenschafts- und Technologiepark die weithin besten Möglichkeiten für Forschung, Lehre, wissenschaftlichen Austausch und künftige Partnerschaften.“



„Die Eröffnungsfeier hat gezeigt, dass unser Konzept, einen Ort der Begegnung zwischen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zu schaffen, aufgeht“, sagt Mareike Lechner, Vorstand der immobilien-experten-ag. „Auf der Eröffnungsfeier fand ein reger Austausch zwischen Studierenden, Dozenten und Mitarbeitern von Adlershofer Unternehmen statt. Diese Verzahnung ist sehr wichtig, da es sich die bbw wie keine andere Berliner Hochschule zur Aufgabe gemacht hat, die Fach- und Führungskräfte von morgen für Berlin und Brandenburg auszubilden. Im OLC finden sie dafür die besten Voraussetzungen.“