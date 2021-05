Die BBT Gruppe hat das Geschäftshaus in der Schulstraße 5 in der Stuttgarter Innenstadt erworben. In dem aktuell leerstehenden Objekt war über 30 Jahre eine McDonalds Filiale integriert. Das Geschäftshaus verfügt über insgesamt vier Geschosse und eine Gesamtfläche von rund 600 m². Immoraum Real Estate Advisors hat die Transaktion vermittelt. Verkäufer der Immobilie ist eine Erbengemeinschaft.

.