Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft kündigt den Verkauf von acht Gastronomieobjekten mit Büro- und Wohneinheiten an. Darüber hinaus soll auch die Beteiligung an der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG in Höhe von ca. 34% der Anteile verkauft werden.

