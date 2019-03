BBI Immobilien auf Kurs

Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG konnte im Geschäftsjahr 2018 ihre Ertragszahlen weiter steigern. Die Umsatzerlöse lagen mit 14.634 TEUR leicht über dem Vorjahreswert von 14.439 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 665 TEUR (Vorjahr: 1.103 TEUR).

Der Materialaufwand konnte auf 1.696 TEUR gesenkt werden (Vorjahr: 1.958 TEUR). Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 29 TEUR (Vorjahr: 29 TEUR). Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen gingen auf 4.445 TEUR zurück (Vorjahr: 4.521 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich geringfügig auf 127 TEUR (Vorjahr: 113 TEUR). Die Zinsaufwendungen konnten weiter reduziert werden und betrugen 3.020 TEUR (Vorjahr: 3.112 TEUR).



Das Ergebnis nach Steuern lag im abgelaufenen Berichtszeitraum bei 6.015 TEUR (Vorjahr: 5.843 TEUR). Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis nach Steuern konnte gegenüber dem Vorjahr um 364 TEUR oder 7,2 % auf 5.415 TEUR gesteigert werden (Vorjahr: 5.051 TEUR). Die Sondereinflüsse in Höhe von 600 TEUR resultieren aus einer Versicherungsentschädigung.



Das Ergebnis nach Steuern in Höhe von 6.015 TEUR ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags in voller Höhe an die Muttergesellschaft, die VIB Vermögen AG, abzuführen.



Für das laufende Geschäftsjahr 2019 rechnet die BBI mit Umsatzerlösen zwischen 14.700 und 15.000 TEUR und einem Ergebnis nach Steuern ohne Sondereinflüsse zwischen 5.900 und 6.100 TEUR.