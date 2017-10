BBH erwirbt Grundstück in Hannover-Lahe

Nach langwierigen Verhandlungen hat die BBH Immobilien GmbH & Co. KG erfolgreich das Grundstück in Hannover-Lahe an der Kirchhorster Straße 33/Ecke Im Klingenkampe 46 von der Areo Projektentwicklung GmbH erworben. Das ehemalige städtische Grundstück hatte der hannoversche Projektentwickler erst zu Beginn des Jahres von der Stadt erworben.

.

Wie die Geschäftsführer Wolfram von Blumenthal und Klaus Off mitteilen, sind auf der brachliegenden Grünfläche ca. 120 Mietwohnungen, Nahversorgung und bis ca. 10.000 m² Büroflächen geplant. „Jetzt gilt es, zuerst gemeinsam mit der Stadtplanung das vorgesehene Konzept weiter zu entwickeln“, so von Blumenthal und Off. Bei dem Projekt werden ca. 50 Mio. Euro investiert werden, die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Derzeit finden mit verschiedenen Einzelhandelsketten Gespräche über eine Anmietung statt. Weiterhin wird mit potentiellen Ankermietern über die Anmietung von Büroflächen gesprochen.