BBG stellt Seecarré in Böblingen fertig

Die Böblinger Baugesellschaft (BBG) hat das Seecarré in der Innenstadt fertiggestellt. Entlang der Herrenberger Straße/Ecke Karlstraße/Lyon-Sussmann-Straße entstanden 38 Eigentums- und 68 Mietwohnungen, eine Kita und Gewerbeflächen. Gestern erfolgte der Einzug der ersten Mieter.

.

„Das Seecarré als Bebauung an dieser Stelle mit neuem und bezahlbarem Wohnraum für unsere Stadt, Kita- und Gewerbeflächen hat eine sehr lange Vorgeschichte. Wir sind froh, dass diese städtebauliche Lücke nun endlich geschlossen ist und damit ein rund 35-jähriger, nicht immer einfacher Planungsprozess zur Vollendung kommt. Erst die Vereinbarkeit von Lärmschutz und Wohnen und ein Zusammenführen der Grundstücke brachten das Projekt auf den Weg. Es zeichnet sich aus durch die attraktive Lage am Unteren See und einen geschützten, begrünten Innenbereich, der Aufenthaltsqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Nutzerinnen und Nutzer des Hauses bietet. Auch das direkte Umfeld hat sich deutlich verbessert: Die vielbefahrene Herrenberger Straße wurde mit Blick auf Klimaschutz und Mobilitätswende umgestaltet – mit einer Baumreihe und Bepflanzungen sowie beidseitigen Radwegen. Ich freue mich zusammen mit den ersten Mieterinnen und Mietern und wünsche allen einen gelingenden Start im Seecarré und gutes Ankommen im Herzen unserer Stadt“, kommentiert Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz.



„Als kommunales Unternehmen sehen wir unsere Aufgabe darin, einen Beitrag zu leisten, damit sich der Wohnungsmarkt im Landkreis Böblingen langfristig etwas entspannen kann. Hier sind wir alle gefragt“, so der BBG-Geschäftsführer Rainer Ganske. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir nun die ersten Bewohnerinnen und Bewohner des Seecarrés in ihrem attraktiven neuen Zuhause begrüßen können.“



Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind zwischen 65 m² und 140 m² groß und verfügen über Fußbodenheizung, Balkon und Tiefgaragenstellplatz. Zahlreiche Interessenten hatten sich bereits während des Baus für eine der Zwei- bis Vier-Zimmer-Mietwohnungen im neuen Seecarré vormerken lassen. Aktuell sind nur noch wenige Wohnungen frei. Die Kindertagesstätte „Tupf“ zieht zum 1. August ein.



Das Seecarré wurde nach einer von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold zertifizierten Musterbaubeschreibung gebaut. Diese Bauweise garantiert, dass Energie-verbräuche gesenkt sowie Ressourcen geschont werden – und das Wohnen noch lebenswerter wird.



Rund 1.130 Wohnungen vermietet die BBG bereits im Landkreis und ist damit größter Vermieter in Böblingen. Sie hat in den vergangenen Jahren viel gebaut und modernisiert – und auch zahlreiche geförderte Wohnungen neu geschaffen.