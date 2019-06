BBF Real Estate feiert „Spatenstich“ für finalen Bauabschnitt des „Center of Motions“

Am 28. Mai veranstaltete die BBF Real Estate GmbH im Koblenzer Gewerbegebiet Metternich II den offiziellen Spatenstich für die finalen Bauabschnitte Nr. 5 und 6 des neuen Bürokomplexes „Center of Motion“. Der Bopparder Komplettanbieter von Dienstleistungen rund um das Gebäudemanagement wurde von der Schweizer SADAF Immobilien AG mit dem 7.000 m² umfassenden Erweiterungsbau beauftragt.

