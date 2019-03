BBE und IPH eröffnen Niederlassung in Berlin

BBE und IPH befinden sich weiter auf Wachstumskurs. Die Unternehmensgruppe eröffnet in Berlin eine Niederlassung mit sechs Mitarbeitern. „Die Niederlassung in Berlin hat mit der regionalen Erfahrung des Teams vor Ort einen besonderen Schwerpunkt in der Vermietungstätigkeit. Diese Umsetzungskompetenz ist die Schlüsseltätigkeit bei allen Immobilienberatungs- und Management-Mandaten“, erklärt Joachim Stumpf, Geschäftsführer von BBE und IPH. „Die Verzahnung des Know-hows aus Unternehmens- und Standortberatung mit dem Vermietungsteam ist die Besonderheit in unserem Verbund.“

.

Leiter der Berliner Niederlassung ist Carsten Pannek. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Einzelhandelssegment. Zuletzt war er Prokurist und Leiter Vermietung Shoppingcenter bei der Wealthcap Real Estate Management GmbH, die unter anderem auch die Gropius Passagen sowie Das Schloss in Berlin-Steglitz managte. „Der Berliner Einzelhandelsmarkt ist von einem hohen Wettbewerb und sehr unterschiedlichen Teilmärkten in den Stadtteilen geprägt. Dies und die hohe Anzahl an Shopping Centern macht den Markt sehr besonders im Vergleich zu anderen Metropolen“, erklärt Carsten Pannek. „Wir rechnen damit, dass sich der Branchenmix auch in Berlin in den Centern künftig verändern wird. Dies ist ein bundesweiter Trend aufgrund des eCommerce, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Center werden sich wandeln und teilweise neu positionieren müssen, um insbesondere zusätzliche Anziehungspunkte zu schaffen und die Aufenthaltsqualität weiter zu steigern“, so Pannek.