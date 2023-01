BBE Handelsberatung: Dr. Berentzen wird auch Gesellschafter

Die BBE Handelsberatung hat mit Geschäftsführer Dr. Johannes Berentzen einen neuen Gesellschafter. Der promovierte Betriebswirt, der die BBE Handelsberatung GmbH seit dem vergangenen Jahr leitet, fungiert mit der notariellen Eintragung künftig als geschäftsführender Gesellschafter.

.

„Mit diesem Schritt ist für mich ein unternehmerisches Ziel in Erfüllung gegangen“, erklärt Dr. Johannes Berentzen. „Gleichzeitig ist es eine große Verantwortung, die ich mit viel Respekt und Demut annehme und die ich nutzen möchte, um meine tollen Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube fest an den weiteren Erfolg unseres Unternehmens und freue mich auf die Herausforderungen, die vor uns liegen.



Berentzen verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung mit Fokus auf den Einzelhandel und treibt seit 2022 den Wachstumskurs der BBE voran. Sein Schwerpunkt liegt in der Strategie- und Managementberatung. Die Rolle des Geschäftsführers der BBE Handelsberatung übernahm er im vergangenen Jahr von Joachim Stumpf, der in die neu geschaffene Position des Geschäftsführers der BBE Holding wechselte, in der die Aktivitäten der gesamten BBE Unternehmensgruppe, bestehend aus BBE Handelsberatung, IPH Handelsimmobilien, elaboratum und weiteren Beteiligungen, strategisch gebündelt sind.



„Für mich ist dieser Schritt eine logische Konsequenz. Johannes bringt enormes Know-how mit und will die Zukunft unternehmerisch gestalten. In seiner Zeit als Geschäftsführer der BBE Handelsberatung hat er bereits wesentliche strategische und organisatorische Weichen gestellt. Ich gehe daher fest davon aus, dass er dies auch in seiner neuen Funktion als Gesellschafter fortsetzen wird. Dafür wünsche ich ihm nur das Beste“, so Joachim Stumpf.



Vor seinem Wechsel zur BBE war Dr. Berentzen nach seiner Promotion und verschiedenen studienbegleitenden und freiberuflichen Tätigkeiten mehr als zwölf Jahre bei der renommierten Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner tätig. Zuletzt verantwortete er dort als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Konsumgüter und Handel sowie das Competence Center Marketing. Darüber hinaus ist er ehrenamtlich im Vorstand des Marketing Club München e. V. tätig.