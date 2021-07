BBE Handelsberatung beruft Timm Jehne zum Leiter Standort und Immobilie

Die BBE Handelsberatung hat mit Wirkung zum 01.07.2021 Timm Jehne zum neuen Leiter des hauseigenen Standortberatungs-Teams berufen. Damit verantwortet er fortan unter anderem interdisziplinäre Standortanalysen für Kommunen und Investoren, Research-Mandate für Verbände, öffentliche Hand und Privatwirtschaft sowie die Konzeption von Expansionsstrategien und Filialnetzoptimierungen für Einzelhändler sämtlicher Branchen. Markus Wotruba, der die Position als Leiter Standortforschung seit 2009 innehatte, verlässt die BBE Handelsberatung auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen und wird künftig für die BPD Immobilienentwicklung GmbH tätig sein.

.

„Unsere differenzierte und lokale Kompetenz in der Standortanalyse ist seit Jahren eine der größten Stärken unseres Unternehmensverbunds. Sie speist sich aus der vielschichtigen Expertise unserer 170 Handelsexperten in ganz Deutschland. Ergänzend bauen wir derzeit strategisch die hauseigene Kompetenz auch in anderen Nutzungsarten wie Wohnen, Büro oder Pflege weiter aus. Timm Jehne wird dieses Potenzial zu bündeln und zu nutzen wissen, um unseren Kunden noch passgenauere und ganzheitlichere Standortauswertungen bieten zu können“, sagt Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung.



„Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen für etablierte Handelsstandorte sind fundierte Standortanalysen wichtiger denn je für privatwirtschaftliche wie öffentliche Entscheidungsträger. Daher freue ich mich über das in mich gesetzte Vertrauen und auf die spannenden Projekte, die vor unserem Standortberatungs-Team liegen“, ergänzt Timm Jehne, Teamleiter Standort und Immobilie der BBE Handelsberatung.



Timm Jehne ist bereits seit 2017 als Senior Consultant im Team Standortberatung der BBE Handelsberatung tätig. Nach dem Studium der Immobilienwirtschaft war er seit 2008 als Senior Consultant Retail & Real Estate bei der GfK GeoMarketing GmbH beschäftigt.