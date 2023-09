Die Pläne sind ehrgeizig, die Marktlage schwierig: Bis 2030 will B&B Hotels in Deutschland und Österreich 400 Häuser betreiben, was rund 28 Häuser pro Jahr bedeutet. Diesen Monat ist die Hotelkette ihrem Ziel ein weiteres Stück näher gekommen. Das Portfolio konnte um sieben neue Häuser erweitert werden. Das Jahresziel ist

[…]