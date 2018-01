B&B planen 15 weitere Hoteleröffnungen in 2018

Die schnell wachsende Economy-Hotelgruppe verzeichnet 2017 eine weitere Umsatzsteigerung in ihrer rasant wachsenden Entwicklung. Mit einem Plus von 22,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz 2017 um insgesamt 17 Prozent auf 155 Millionen Euro gestiegen. Dabei wuchs der Erlös pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 1,6 Prozent im Vergleich zu 2016 an. B&B Hotels betreibt aktuell 102 Hotels in Deutschland. In den letzten drei Jahren konnte der Umsatz um 60 Prozent gesteigert werden. '„Wir freuen uns nicht nur, dass wir bei allen fianziellen Kennzahlen ein Plus verzeichnen können, sondern vor allem auch bei unserer Kundenzufriedenheit – diese stieg um rund 1 Punkt auf 81,5 an“, so Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH.

.

Für 2018 sind 15 weitere Hoteleröffungen in Deutschland in Planung sowie die Expansion nach Österreich. Auch international wächst B&B Hotels weiter: Der Markteinstieg in der Schweiz und in Belgien, sowie die Expansion in Brasilien, Italien, Spanien, Polen und Frankreich ist in vollem Gange.



Das 100. B&B Hotel mit 163 Zimmern wurde im Dezember 2017 am Berliner Alexanderplatz eröffnet, das insgesamt fünfte in der Hauptstadt. Die Eröffnung ist ein wichtiges Etappenziel, denn bis 2020 soll es in Deutschland insgesamt 150 B&B Hotels geben. Im vergangenen Jahr feierten bereits elf weitere Hotels in Offenburg, Lüneburg, Halle (Saale), Braunschweig, Rosenheim, Wuppertal, Dortmund, Magdeburg, Neu-Ulm, Weimar und München ihre Eröffnung. Mit der Erweiterung des B&B Hotel Frankfurt-Hauptbahnhof wuchs die Hotelkette um 1.394 auf 10.523 Zimmer in 2017. Elf bestehende Häuser in Deutschland sind zudem renoviert worden.



Und es geht direkt aktiv weiter. Heute erfolgte der Spatenstich für ein neues B&B Hotel mit 100 Zimmern auf 2.600 m² nahe des neu eröffneten Hauptbahnhofs in Hildesheim. Die Eröffnung des 6 Mio. Euro teuren Hotelprojekts ist für Ende 2018 geplant. Der Pachtvertrag mit B&B läuft insgesamt 20 Jahre. Der neue Standort auf dem Areal Pepperworth 7/Bahnhofsplatz 2, 3, 4, der sich im Eigentum des Dream Global REITs befindet, war im letzten Jahr bekanntgeworden und sorgte für rege Diskussion in der Stadt, da der Dehoga-Verband Hildesheim davon ausgeht, dass die Stadt keine weiteren Hotels in der Lage verträgt. Denn in unmittelbarer Nähe am Bahnhofsplatz 2 eröffnet noch - spätestens bis zum Sommer 2019 - ein InterCity Hotel. Realisiert wird das 3-Sterne-Business-Hotel mit rund 148 Zimmern, Konferenzräumen, Restaurant und Bistrolounge von der B&L Gruppe, die auch bereits die Baugenehmigung in der Tasche haben.