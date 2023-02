B&B Hotels zieht ins Gerberquartier Worms

Noch in der Planungsphase hat das Joint-Venture aus der Senioren-Wohnen Holding GmbH und der Ehret+Klein GmbH einen Betreiber für das geplante Hotel im Wormser Gerberquartier gefunden. B&B Hotels wird voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2026 auf 3.229 m² BGF etwa 107 Zimmer bereitstellen. Der Mietvertrag wurde auf 20 Jahre abgeschlossen.

„Wir sind sehr erfreut, dass B&B Hotels im Gerberquartier präsent sein wird! Mit ihrem innovativen Hotelkonzept passen sie ideal in das mischgenutzte Quartier und in die aufstrebende Stadt Worms. Dass die Hotelgruppe bereits in dieser frühen Projektphase einen Mietvertrag mit uns abgeschlossen hat, bestätigt uns darin, dass wir mit dem zukunftsweisenden Quartiersprojekt ein attraktives und nachhaltiges Produkt bedienen“, kommentiert Erdal Bektas, geschäftsführender Gesellschafter von Ehret+Klein.



„Das Mixed-Used-Konzept hat sich für B&B Hotels bereits an einigen Standorten bewährt. Wir freuen wir uns sehr, mit dem Gerberquartier einen tollen Standort für ein weiteres B&B Hotel gefunden zu haben und unser flächendeckendes Angebot in Deutschland hiermit weiter ausbauen zu können“, ergänzt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe bei B&B Hotels.



Die Hotelnutzung ist eine Komponente im mischgenutzten Quartier. Zusätzlich entstehen auf dem 16.400 m² großen Areal vielfältige Wohnformen, Gewerbeeinheiten sowie Flächen für Kultur und Gastronomie. Die Nutzungen sind auf die Anforderungen der Stadt Worms angepasst und erfüllen unter anderem auch das zunehmende Bedürfnis nach Senioren- und betreutem Wohnen in der Region. Eigens dafür wird im Zentrum des Quartiers ein Projekt geplant, das Flächen für betreutes Wohnen, ein Intensivpflegezentrum, Tages- und ambulante Pflege sowie Pflegewohngemeinschaften vorsieht. Zusätzlich entstehen mehrere Wohngebäude, die von der Singlewohnung bis hin zu familienfreundlichen Wohnungen die soziale Durchmischung im Quartier stärken sollen.



Um einer ressourcenschonenden Bauweise und einer nachhaltigen Nutzung des Quartiers gerecht zu werden, wird derzeit von den Joint-Venture Partnern ein nachhaltiges Energiekonzept entwickelt. Die Einbindung eines Mobilitätskonzepts ist ebenfalls vorgesehen.



Im nächsten Schritt soll die Sanierung und der Neubau der Tiefgarage beginnen. Damit beginnt die erste Bauphase. In der zweiten Phase wird der Baukörper für das besagte Hotel mit Gewerbeflächen realisiert. Hier starten die Bauarbeiten voraussichtlich im 3. Quartal 2023. In der dritten Phase werden zahlreiche Wohneinheiten mit Mehrfamilienhäusern entlang der Gerbergasse/ Pankratiusgasse geschaffen. Dieser Bauabschnitt trägt den passenden Namen „Wohnen am Dom“. Schließlich wird in der letzten Phase der dritte Abschnitt an der Pankratiusgasse realisiert. Hier entsteht zusätzlicher und der so dringend benötigte Wohnraum in Worms.