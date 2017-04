B&B Hotels vergrößern ihr Portfolio in Lüneburg

Die B&B Hotels GmbH hat am 04. April 2017 ihr erstes Hotel in Lüneburg eröffnet. Das neue Haus an der Wittenberger Bahn 3 verfügt über 103 Zimmer und befindet sich nur etwa fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof und vom Stadtzentrum entfernt.

.

„Mit Lüneburg haben wir unser Hotelportfolio in Niedersachsen auf insgesamt acht B&B Hotels ausgeweitet. Wir freuen uns sehr darüber, nun in dieser spannenden Stadt vertreten zu sein und mit Gunnar und Simone Schmüser bereits zwei erfahrene B&B Hotelmanager für Lüneburg gewonnen zu haben“, so B&B-Geschäftsführer Max C. Luscher.