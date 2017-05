B&B Hotels unterzeichnet Pachtvertrag für neues Neusser Stadtquartier

Neues B&B Hotel in Neuss

Die Düsseldorfer BEMA Gruppe hat B&B Hotels – im Rahmen eines 20-jährigen Pachtvertrags – als Betreiber für ein Hotel im künftigen Stadtquartier im Neusser Barbaraviertel gewonnen. Die BEMA Gruppe, Eigentümer und Entwickler des ehemaligen Pierburg-Geländes an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, wird Bauherr und Verpächter des neuen Hotels sein.

.

Auf einem Grundstück von etwa 1.600 m² soll ein fünfgeschossiger Hotelbau mit rund 100 Zimmern auf 3.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) entstehen. Der Antrag auf Baugenehmigung für das Hotelgebäude wird in Kürze bei der Stadt Neuss gestellt. Das neue Hotel soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 an B&B Hotels übergeben werden.



Die BEMA Gruppe hatte Ende 2014 das ehemalige Industriegelände an der Stadtgrenze zu Düsseldorf erworben. Es wird umschlossen von der Düsseldorfer-, Bockholt- und Leuschstraße. Der Standort für das neue Hotel liegt im Nordosten des neuen Viertels an der Düsseldorfer Straße. Das Bebauungsplanverfahren für das 55.000 m² große Grundstück ist im Gange. Das neue Quartier bietet Platz für rund 500 Wohneinheiten. In dem als Mischgebiet ausgewiesenen Areal sind zudem Flächen für Gewerbe, eine Kita sowie einen Quartiersplatz vorgesehen; Einzelhandel und Restaurants können das Angebot abrunden.



Vor wenigen Monaten hat die BEMA Gruppe eine weitere Entwicklungsfläche in Neuss erworben, und zwar das 48.000 m² große Areal des früheren Whitesell-Werks, welches Ende 2015 geschlossen wurde. Auf dem City-Areal, das an den Neusser Hauptbahnhof grenzt, plant die Gruppe ebenfalls eine Quartiersentwicklung.