B&B Hotels schließt Renovierung in Nürnberg ab

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten strahlt jetzt auch das B&B Hotel Nürnberg-Hbf in neuem Glanz. Im Rahmen der Modernisierungsoffensive ist das Haus nach mehr als neun Jahren nach der Eröffnung einer Frischzellenkur unterzogen worden. Insgesamt plant B&B bis Mitte 2023 rund 40 Renovierungen. Danach ist ein Drittel des Hotelportfolios frisch renoviert, ein Drittel komplett neu und der Rest kaum älter als zwei bis drei Jahre, bezogen auf den Renovierungstermin.

.

Das 135 Zimmer-Haus in der Marienstraße 10 am Hauptbahnhof, das eins von inzwischen insgesamt vier Hotels der Budgetkette in der Stadt ist [wir berichteten], wurde im laufendem Betrieb modernisiert. Sowohl die die Zimmer als auch die Lobby des Hauses sind damit frisch modernisiert. Im Fokus lag insbesondere die Implementierung des hoteleigenen Bar-Konzepts sowie die Anpassung an das modernisierte Design der Hotelgruppe.



„Die ständige Überarbeitung unserer Standards sowie die Modernisierung unserer bestehenden Hotels ist für uns selbstverständlich. Dementsprechend stehen bis Mitte des Jahres rund 40 weitere Renovierungen unserer Häuser an“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels. Zu Beginn des Jahres hatte B&B schon den Abschluss der Renovierungsarbeiten in Schwerin, Frankfurt und Berlin gemeldet [wir berichteten].