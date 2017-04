B&B Hotels meldet kräftiges Umsatzwachstum

Die B&B Hotelgruppe hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem kräftigen Umsatzwachstum abschließen können. Insgesamt wurde ein Gesamtumsatz von 424 Millionen Euro erwirtschaftet, dies ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 15 Prozent. Dank des Rekordjahrs bestätigt die Hotelgruppe auch die Ziele für 2017.

Zum Jahreswechsel hatte die B&B Hotelgruppe insgesamt 392 Hotels in Betrieb – davon 252 Hotels in Frankreich, 90 in Deutschland, 24 in Italien, 19 in Spanien, fünf in Polen und jeweils ein Hotel in Tschechien und Marokko. Mit 33.600 Zimmern erreichte B&B Hotels im vergangenen Jahr 6,8 Millionen Übernachtungen. „Mit 90 Hotels konnten wir in Deutschland 2016 einen Umsatz von fast 130 Millionen Euro erwirtschaften – das ist eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zu 2015. Mit einem starken Mutterkonzern im Rücken und der funktionierenden Strategie freuen wir uns auch dieses Jahr auf unsere zahlreichen Neueröffungen", so Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH in Deutschland.



Ziele von 2016 werden für 2017 erneut bestätigt

2016 hat die B&B Hotels Gruppe die gemeinsame Strategie bis zum Jahr 2020 festgelegt:

• Wechsel des Hauptanteilseigners mit dem Einstieg von PAI Partners im März 2016.

• Intensivierung der im Februar 2017 beschlossenen Partnerschaft mit Foncière des Régions, die sich in einer Investition von 100 Millionen Euro für die Renovierung von 160 in Frankreich gelegenen Hotels widerspiegelt. Die Renovierungen sollen innerhalb der nächsten drei Jahre durchgeführt werden.

• Ein rascher Markteintritt in Spanien mit dem Kauf von vier Holiday Inn Express Hotels im Jahr 2015 sowie der Sidorme Kette mit 15 Hotels im Oktober 2016.

• Umsetzung einer schlagkräftigen Expansionsstrategie, die insbesondere den Fokus auf neue Märkte wie Belgien, Österreich, Brasilien und der Schweiz beinhaltet.

• Verstärkung des Management-Teams: Ernennung von Fabrice Collet als Operativer Geschäftsführer der Gruppe sowie von Jérôme Destors als Chief Technology Offir, Ernennung von Vincent Quandalle zum Geschäftsführer in Frankreich sowie von Max C. Luscher in Deutschland und Jairo González in Spanien.