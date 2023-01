B&B Hotels arbeitet ab sofort gemeinsam mit der Werbeagentur Brand Factory an ihrer Markenstrategie. In einem mehrstufigen Pitch setzte sich die Agentur aus Offenbach durch und unterstützt die Hotelkette im Bereich Value for Money ab sofort bei der Erreichung des übergeordneten Ziels: Die Steigerung der Top-of-Mind Awareness.

