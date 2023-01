B&B Hotels in Schwerin, Berlin und Frankfurt schließen Renovierung ab

Die Hotelgruppe vermeldet den Abschluss der mehrmonatigen Renovierungsarbeiten in drei Häusern. Einige Zeit nach der offiziellen Eröffnung begrüßen das B&B Hotel Schwerin-Süd, das B&B Hotel Berlin-City Ost sowie das B&B Hotel Frankfurt-Niederrad ihre Gäste nun frisch modernisiert und in neuem Design. Viele weitere Renovierungen sind geplant.

Der Fokus der umfangreichen Renovierungsarbeiten lag auf der Implementierung des hoteleigenen Bar-Konzeptes sowie der Anpassung an das modernisierte Design der Hotelgruppe. Das B&B Hotel Schwerin-Süd im Eckdrift 8 verfügt über 83 Doppel-, Familien- und behindertengerechte Zimmer, das B&B Hotel Berlin-City Ost in der Frankfurter Allee 57-59 über 140 und das B&B Hotel Frankfurt-Niederrad in der Colmarer Straße 3 über 148.



„Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen nun drei weitere, frisch renovierte Häuser für den nächsten Städtetrip oder die anstehende Geschäftsreise anbieten können. Langfristig wollen wir unsere Hotels optisch alle an das einheitliche und modernisierte Design anpassen. Insgesamt stehen rund 40 Renovierungen bis Mitte 2023 an. Danach ist ein Drittel unseres Hotelportfolios frisch renoviert, ein Drittel komplett neu und der Rest kaum älter als zwei bis drei Jahre, bezogen auf den Renovierungstermin“, kommentiert Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, den Abschluss der Renovierungsarbeiten.