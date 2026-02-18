B&B Hotels feiert Eröffnung in Mittenwald

Mit einem neuen Haus in Mittenwald treibt B&B Hotels die Expansion in Freizeitregionen voran. Das 131-Zimmer-Hotel markiert nach Willingen [wir berichteten] den zweiten Standort in einer deutschen Wintersportdestination und steht für die strategische Ausrichtung auf Ferienhotellerie im Alpenraum. Projektentwickler war Ten Brinke, der den Neubau für den Endinvestor LLB Immo KAG realisiert hat [wir berichteten].

.

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit hat Ten Brinke den Neubau fertiggestellt und an die Mieter übergeben. Am 5. Februar feierte der Ankermieter, die Hotelkette B&B Hotels, die offizielle Eröffnung des B&B Hotels Mittenwald. Nach dem Engagement in Willingen ist es das zweite Haus der Gruppe in einer deutschen Wintersportregion. Damit erweitert das Unternehmen sein bislang stark städtisch geprägtes Portfolio gezielt um Standorte im Freizeitbereich.



Der Neubau mit einer Gesamtmietfläche von 6.400 m² verfügt über 131 Zimmer – von Einzel- und Doppelzimmern bis zu Familien-, Premium- und barrierefreien Einheiten. Für Aktivurlauber wurden am Standort in der Mühlenweg 12, der nur wenige Schritte von der Karwendelbahn entfernt liegt, separate Flächen zur Unterbringung von Fahrrädern und Skiausrüstung integriert. Geführt wird der Standort von Celia und Clemens Ebmeier, die bereits seit Ende Dezember 2025 Gäste empfangen. Teil des Projekts ist auch ein integrierter Edeka‑Markt mit rund 2.000 m², der den Standort zusätzlich aufwerten soll.



Mit der Präsenz in den bayerischen Alpen unterstreicht B&B Hotels seine Wachstumsstrategie im Feriensegment. Neben urbanen Märkten rücken zunehmend touristische Destinationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Fokus.