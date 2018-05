Weiterhin auf großem Expansionskurs: In drei Städten eröffet die Economy-Hotelkette B&B Hotels zeitgleich neue Häuser: das B&B Hotel Trier, das B&B Hotel Kiel-Wissenschaftspark und das B&B Hotel Hamburg-Wandsbek. Mit dem Hotel in Trier eröffet B&B Hotels am 2. Mai 2018 das erste Haus in der ges

[…]