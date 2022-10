B&B Hotels eröffnet viertes Haus in Nürnberg

Am 6. Oktober eröffnete B&B Hotels das vierte Haus in Nürnberg und baut damit seine Präsenz in der zweitgrößten Stadt Bayerns weiter aus. Mit dem neuen B&B Hotel Nürnberg-West wächst das Portfolio der Budget-Hotelgruppe auf 157 Häuser in Deutschland.

Mit 141 Zimmern bietet das neue Hotel am Leonhardspark 3 genügend Raum für Geschäfts- und Freizeitreisende. Den mittelalterlichen Stadtkern Nürnbergs erreichen Hotelgäste nach einem Spaziergang oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Gleiches gilt für das Wahrzeichen der Stadt, die Kaiserburg. Durch die gute Anbindung an das Verkehrsnetz gelangen Gäste stets schnell an ihr Ziel. Der ideale ÖPNV-Anschluss zum Hauptbahnhof ermöglicht eine komfortable Anreise mit der Bahn. Besuchern, die mit dem Auto anreisen, stehen Tiefgaragenstellplätze und weitere Parkmöglichkeiten am Hotel zur Verfügung.